Китайский пассажирский самолет C919 прошел летные испытания

Китайский узкофюзеляжный пассажирский самолет C919 успешно закончил все летные испытания и в ближайшее время получит сертификат летной годности, позволяющий начать коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщил в среду, 15 июня, шанхайский деловой ресурс Yicai Global, сославшись на Министерство промышленности и информатизации Китая.

«Китай подписал 204 двусторонних соглашения о летной годности с 27 странами и регионами, включая Канаду, Бразилию, Австралию и Россию. Это означает, что C919 могут выполнять как международные рейсы, так и внутренние», — говорится на портале.

Днем ранее состоялся первый тестовый полет серийного борта в Шанхае. Воздушное судно благополучно приземлилось в шанхайском международном аэропорту Пудун.

Авиакомпания China Eastern станет первой компанией, которая начнет эксплуатацию C919. Соглашение на закупку пяти бортов авиакомпания подписала с разработчиком самолета Китайской корпорацией коммерческой авиации (COMAC) осенью прошлого года. Все эти воздушные суда будут базироваться в Шанхае и будут летать в Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Сямэнь, Ухань и Циндао. Отмечается, что коммерческая эксплуатация может начаться до конца 2022 года.

Первый образец C919 сошел с конвейера в 2015 году, а в мае 2017 года он впервые поднялся в воздух в Шанхае. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета составит порядка 4075 км, максимальная — 5,5 тыс. км.

10 февраля состоялся первый полет российского самолета А-100 «Премьер» с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Специалисты подтвердили соответствие самолетных систем заданным параметрам и готовность машины к проведению последующих испытаний.