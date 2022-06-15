Журналисты Fox News усомнились в позиции США по вступлению Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не находится в национальных интересах США, несмотря на позицию американского президента Джо Байдена. Включение этих стран в военно-политический блок понесет существенные убытки для Вашингтона. Такое мнение выразили журналисты американского телеканала FOX News Расс Воут и Дэн Колдуэлл.

«Брать на себя обязательство посредством НАТО защищать два богатых европейских государства <...> не в национальных интересах США. <...> Факт остается фактом: гарантии безопасности заставят идти на компромиссы, потреблять больше ресурсов и повысят вероятность конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что членство Финляндии и Швеции в НАТО встанет США по меньшей мере в $8 млрд. Кроме того, Вашингтону придется ежегодно тратить и $1,5 млрд, передает «Газета.Ru». Так, авторы материала посоветовали администрации Белого дома для начала задуматься о положении своей страны.

Журналисты отметили, что эти две страны готовы принять в НАТО за счет того, что они поспособствуют усилению организации. Однако авторы материала не согласны с такой позицией.

По их словам, Финляндия и Швеция имеют небольшие силы численностью порядка 20 тыс. военнослужащих в каждой из них. Также по их мнению, под сомнение обеспечить безопасность даже собственных территорий ставит тот факт, что Швеция уже сама попросила увеличить военно-морское присутствие США в Балтийском море.

14 июня премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность приостановки процесса вступления в НАТО. Она отметила, что такой исход вероятен, в случае если до саммита НАТО в Мадриде странам не удастся достичь соглашения с Турцией.

13 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление, не ожидал столь жесткой позиции со стороны Турции. Он отметил, что желает скорейшего разрешения ситуации, назвав опасения Анкары абсолютно законными.

12 июня президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не станет присоединяться к Североатлантическому альянсу без Швеции. По его словам, если проблемы Швеции с Турцией, наложившей вето на вступление двух стран из-за поддержки террористических организаций, не будут решены, то Финляндия поддержит Швецию.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс министрами иностранных дел Швеции и Финляндии были поданы 18 мая. В тот же день Байден назвал заявки этих стран историческими. Он отметил, что Хельсинки и Стокгольм «принесут пользу всему Североатлантическому альянсу и еще больше укрепят оборонное сотрудничество НАТО».

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США. Президент также отмечал, что у России нет проблем с этими странами и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.