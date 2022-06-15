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Песков исключил признание Россией «Талибана» в ближайшем будущем

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Фото: TASS/EPA
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Речи о признании запрещенного в России движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН) в настоящий момент не идет, заявил 15 июня представитель Кремля Дмитрий Песков.

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И планирует ли движение выполнять данные ранее обещания

Днем ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия может признать правительство движения «Талибан».

«В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно»,— рассказал Песков.

Ранее эксперт по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай заявил, что «Талибан» вряд ли когда-то выполнит обещания, данные международному сообществу после прихода к власти, в обмен на официальное признание.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе права женщин.

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