Реклама
Прямой эфир
Мир
Китайский пассажирский самолет C919 прошел летные испытания
Общество
Власти Москвы выделили более 9 га земли для школ и детсадов
Общество
Врачей скорой помощи в Москве начали тестировать на знание оспы обезьян
Экономика
Поставки российской нефти в Словакию и Чехию сократились в июне
Мир
В ЛНР подтвердили срыв эвакуации мирного населения с завода «Азот»
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 30%
Экономика
В Запорожской области национализировали запасы зерна и госпредприятия Украины
Мир
Росгвардия обнаружила 34 противотанковые мины на дороге в ДНР
Недвижимость
Цены на массовые новостройки Москвы упали впервые с июля 2020 года
Туризм
Грузия отменила вакцинацию и ПЦР-тест для туристов с 15 июня
Экономика
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Европу

Дело завели после гибели волгоградского школьника в заброшенном доме

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено после смерти 13-летнего подростка в больнице Волгоградской области. Он скончался от травм головы. Он оступился, гуляя по заброшенному зданию.

Инцидент произошел в Городищенском районе. Школьник беспрепятственно попал на объект незавершенного строительства — двухэтажное кирпичное здание. Он упал со второго этажа, получив закрытую и открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, рассказали ИА «НовостиВолгограда.Ру» в управлении СУ СКР по Волгоградской области.

Подростка оперативно доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь более недели.

Несмотря на то, что подросток по сути погиб по собственной неосторожности, следствие собирается выяснить, почему доступ на недостроенное здание был беспрепятственным. Возможным фигурантам могут вменить статью «Причинение смерти по неосторожности».

Агентство выяснило, что здание принадлежит Среднеахтубинскому керамическому заводу. Именно с его руководителей теперь будет спрос.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022