Дело завели после гибели волгоградского школьника в заброшенном доме

Уголовное дело возбуждено после смерти 13-летнего подростка в больнице Волгоградской области. Он скончался от травм головы. Он оступился, гуляя по заброшенному зданию.

Инцидент произошел в Городищенском районе. Школьник беспрепятственно попал на объект незавершенного строительства — двухэтажное кирпичное здание. Он упал со второго этажа, получив закрытую и открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, рассказали ИА «НовостиВолгограда.Ру» в управлении СУ СКР по Волгоградской области.

Подростка оперативно доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь более недели.

Несмотря на то, что подросток по сути погиб по собственной неосторожности, следствие собирается выяснить, почему доступ на недостроенное здание был беспрепятственным. Возможным фигурантам могут вменить статью «Причинение смерти по неосторожности».

Агентство выяснило, что здание принадлежит Среднеахтубинскому керамическому заводу. Именно с его руководителей теперь будет спрос.