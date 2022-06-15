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Автомобиль въехал в здание на Покровском бульваре в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Два автомобиля столкнулись на Покровском бульваре в Москве в среду, 15 июня. В результате одна из иномарок врезалась в крыльцо здания. Момент столкновения двух машин попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как две машины, не сумев разъехаться в месте, где ведутся дорожные работы, сталкиваются друг с другом. После этого водитель одной из машин, видимо, потеряв управление, протаранил столб, врезался в крыльцо дома на Покровском бульваре.

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В ДТП пострадали два человека.

На месте ДТП работают оперативные службы. Затруднений движения на месте аварии нет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 12 июня, два автомобиля столкнулись в Москве на Ленинградском шоссе после пересечения с Беломорской улицей, один из них опрокинулся при въезде в тоннель. Пострадавшего при аварии госпитализировали, сообщает телеканал «360».

В начале июня сообщалось, что более 9 тыс. нарушений ПДД было пресечено в Москве в ходе скрытого наблюдения с начала года. Самыми частыми нарушениями стали, в частности, передвижение водителей на транспортных средствах с нарушением правил установки номеров и передвижение на транспортных средствах с нарушением норм тонировки.

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