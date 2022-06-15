Директор департамента «Аэрофлота» Минаев арестован по делу о мошенничестве

Директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева заключили под стражу до 8 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 15 июня, «Известиям» рассказал источник, приближенный к «Аэрофлоту».

Отмечается, что накануне Минаевым были подписаны контракты перевозчика. Менеджера арестовали по официальному запросу следствия. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Мера пресечения была избрана Хорошевским судом Москвы.

Минаев уже обжаловал решение суда.

«Известия» направили запрос в пресс-службу авиакомпании.

Департамент планирования парка развития воздушных судов отвечает за покупку и лизинг самолетов. Он подчиняется заместителю гендиректора по коммерции и финансам Андрею Чиханчину.

18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Панов уволился с должности в марте.