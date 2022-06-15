Интерактивную карту мероприятий создадут к Дню города в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле к 300-летию города, которое будут отмечать в августе, появится интерактивная карта с мероприятиями, посвященными этому событию. Ее можно будет найти в популярном приложении 2ГИС, в блоке «День города».

На карте планируется разместить перечень площадок с описанием концертов, шоу, спектаклей и соревнований, а также всю программу празднования этого дня.

Описание и фото исторических мест можно будет найти в разделе «Интересное в городе». В приложении также опубликуют объекты туристического маршрута «Малахитовая линия», подборку мест для отдыха с детьми и друзьями.

Проект реализуется администрацией Нижнего Тагила совместно с 2ГИС, пишет ТагилСити.Ру со ссылкой на заммэра Алексея Бурдилова.

В приложении уже доступна функция построения маршрутов велосипедных прогулок с учетом дорожной обстановки. При этом подключение телефона к интернету не требуется.