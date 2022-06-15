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Врач назвал последствия дефицита воды в организме

Врач-эндокринолог Ирышкин назвал последствия при недостатке воды в организме
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Врач диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин предупредил в среду, 15 июня, о негативных последствиях при недостатке количества воды в организме.

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Он рассказал, что недостаточное количество воды в организме приводит к обезвоживанию, что создает риск повышенного тромбообразования. А оно, в свою очередь, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.

Ирышкин отметил, что следить за водным балансом в организме необходимо в любом возрасте. Он добавил, что чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем дефицит воды.

«В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Поэтому пожилым людям важно следить за водным балансом. Как правило, это касается людей после 65 лет», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Врач рассказал, что на признаки обезвоживания могут указывать: усталость, слабость, недомогание и головная боль

«Есть еще такой важный лайфхак: чем темнее моча, тем больше выражено обезвоживание. Если она соломенного цвета, значит, с балансом жидкости всё в порядке», — отметил Ирышкин.

По его словам, компенсировать недостаток воды в организме можно с помощью любых напитков, учитывая особенности своего организма.

«Но нужно иметь в виду, что соки содержат большое количество сахара, и это не самый лучший вариант, если у человека диабет или избыточный вес. А вот если вы решите выпить кофе, обратите внимание на то, что он способствует большому выведению жидкости из организма, поэтому с каждой чашечкой этого напитка нужно обязательно выпить еще и стакан воды», — заключил специалист.

2 мая врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова рассказала о вреде употребления воды во время еды. Она объяснила, что из-за избытка воды во время приема пищи стенки желудка растягиваются и порции еды за раз для наступления чувства насыщения нужны большие.

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