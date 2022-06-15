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Три человека погибли в массовом ДТП в Рязанской области

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Три человека погибли в результате аварии с участием семи машин на трассе в Рязанской области. По предварительной версии, водитель грузовика мог уснуть за рулем.

ДТП произошло утром 15 июня на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Грузовик врезался в микроавтобус, а затем в пять легковых машин. Смертельные травмы получили мужчина и две женщины, которые находились в микроавтобусе. Пострадали еще три пассажира микроавтобуса и женщина, находившаяся в одной из легковушек. Об этом пишет 62INFO.ru. Одного из пострадавших в ДТП доставят в больницу на вертолете.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель грузовика следовал со стороны Тамбова в направлении Москвы. Мужчина мог уснуть за рулем.

Прокуратура взяла на контроль расследование причин ДТП.

Позже в полиции сообщили о еще одной массовой аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Грузовики Hyundai и Scania столкнулись с легковым автомобилем Volkswagen Polo, пишет РИА «7 новостей». Пострадали два водителя.

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