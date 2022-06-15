Сбербанк заявил о дедолларизации вкладов россиян

Сбербанк фиксирует дедолларизацию вкладов россиян. Об этом первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев заявил в среду, 15 июня.

«Еще четыре месяца назад у нас доля рублей в пассивах физлиц была 83%, сегодня — уже около 89%. Мы видим сейчас определенную дедолларизацию экономики и вкладов населения», — сказал он в интервью «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ.

9 июня о решении ввести отрицательные процентные ставки на валютных счетах сообщили в Райффайзенбанке и «Тинькофф», передает RT. Устанавливать комиссию за хранение долларов и евро также собираются в Росбанке, ее размер может составить 0,5% в месяц от суммы превышения лимита.

10 июня ЦБ начал проверку сообщений ряда кредитно-финансовых организаций о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. Регулятор напомнил, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

14 июня Банк России заявил, что введение кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия недопустимо, сообщает телеканал «360».