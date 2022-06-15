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Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года

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Украина может быть через два года стерта с карты мира. Такое предположение сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в среду, 15 июня, комментируя планы украинской стороны по ленд-лизу получить сжиженный природный газ с оплатой поставки через два года.

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«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк», — заявил он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о цели украинской стороны получить от США соглашение о поставках в страну американского сжиженного природного газа. Украина хочет получить от Штатов 6 млрд куб. м природного газа, а расплачиваться собирается после увеличения внутренней добычи газа.

14 июня Медведев сказал, что информация по росту инфляции и цен на все виды топлива, прогнозы на дальнейшее ухудшение экономик западных стран говорят о том, что «паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах». Кроме того, он подчеркнул, что среди некоторых сторонников санкций в странах Запада началось осознание, что из-за них жители их же государств могут остаться без питания, удобрений, источников энергии, металлов и других материалов, которые необходимы для производства машин и механизмов, топлива для европейских и американских АЭС.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую РФ начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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