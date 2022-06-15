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Перспективы международного сотрудничества в Арктике обсудят в рамках ПМЭФ-2022

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Геологического института
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Поддержание взаимовыгодных многосторонних контактов и реализацию совместных проектов обсудят участники сессии «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» проекта Think Arctic, который реализуется в рамках программы председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах при содействии Фонда «Росконгресс». Мероприятие состоится 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

В сессии планируют принять участие председатель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц России Николай Корчунов, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, а также специалисты и эксперты из Китая, Индии, Норвегии и Исландии. Модератором сессии станет декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Участники мероприятия представят первые результаты проекта Think Arctic. Его целью является продвижение российской повестки в области устойчивого развития, а также укрепление конструктивного диалога между странами и предложение новых точек соприкосновения для взаимодействия России в высоких широтах со всеми заинтересованными странами и организациями.

Сессия «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» станет четвертым мероприятием проекта Think Arctic. Он реализуется совместно Фондом «Росконгресс» и Центром комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и в рамках программы председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

Помимо сессии проекта Think Arctic в рамках Петербургского международного экономического форума 15–18 июня состоятся три мероприятия из программы председательства России в Арктическом совете: Конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике, Семинар по судостроению и судоремонту в Арктике, а также серия дискуссий «Креативные индустрии Севера» в рамках Форума креативного бизнеса. Оператором мероприятий российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах является Фонд «Росконгресс».

Комплексная программа председательства России в Арктическом совете направлена на продвижение сотрудничества для повышения благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптации к последствиям изменения климата, сохранения арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечения социально-экономического развития, поиска решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижения научного сотрудничества в высоких широтах и укреплению Арктического совета.

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