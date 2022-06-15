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Глава департамента «Аэрофлота» арестован по делу о мошенничестве

Суд арестовал главу департамента «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил «Известиям» источник, близкий к авиакомпании, в среду, 15 июня.

Источник пояснил, что Минаев арестован в связи с подписанными ранее контрактами перевозчика. По данным РБК, Минаева обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4, ст. 159 УК).

Меру пресечения избрал Хорошевский суд Москвы, заявили ТАСС в пресс-службе суда

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечению в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.

Обвиняемый уже обжаловал данное решение.

«Известия» направили запрос в пресс-службу авиакомпании.

Департамент планирования парка развития воздушных судов отвечает за покупку и лизинг самолетов. Он находится в подчинении у заместителя генерального директора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Ранее 18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Андрея Панова. Он тоже обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свой пост Панов покинул в марте.

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