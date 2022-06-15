В Роспотребнадзоре назвали продукты с наибольшим содержанием антибиотиков

Руководитель референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков 15 июня назвал продукты, в которые с наибольшей вероятностью попадают антибиотики.

«Это молоко и молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца и продукты их переработки. В прочем продовольственном сырье и продуктах превышение допустимых уровней антибиотиков выявлено в единичных случаях», — заявил эксперт в беседе с «Газета.Ru».

Так, за 2021 год в молоке и молочных продуктах количество антибиотиков было обнаружено в 2,68% проб с превышением нормы в 0,14%, в мясе и мясных продуктах 1,92% с превышением 0,09%, а в птице и яйцах 1,8% при превышении в 0,02%.

18 мая эксперты из Роскачества выпустили релиз, в котором отметили выявление в девяти регионах России производства молока с растительными жирами. Больше всего фальсифицированной продукции обнаружили у изготовителей Подмосковья и Краснодарского края.

Всего на лабораторные исследования было отправлено ультрапастеризованное молоко 69 торговых марок из 27 субъектов РФ. В результате рейтинг у 16 товаров был обнулен за фальсификацию растительными жирами, в одном из случаев также по причине превышения норм по содержанию антибиотиков.