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Цены на массовые новостройки Москвы упали впервые с июля 2020 года

Стоимость массовых новостроек Москвы снизилась впервые с июля 2020 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Седняя стоимость 1 кв. м жилья в массовых новостройках Москвы в мае этого года сократилась до 282 тыс. рублей, что на 1,4% меньше, чем в апреле. Средняя цена квартиры также уменьшилась почти на 1%. Это первое столь значительное снижение цены за два года — в последний раз стоимость «квадрата» в этом сегменте корректировалась в мае–июне 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», поступившем в редакцию «Известий» 15 июня.

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Так, в июне 2020 года квадратный метр подешевел до 182 тыс. рублей против 188 тыс. рублей в мае, то есть на 3,2%. В июле он снова подешевел на 0,6%, до 181 тыс. рублей. Однако в последующие два года цены только росли. В среднем за это время «квадрат» в массовых новостройках столицы каждый месяц дорожал на 1,7%.

В мае 2022 года заметнее всего в цена 1 кв. м жилья упала в СВАО — на 0,8%, до 292 тыс. рублей, в ЮВАО — на 0,4%, до 271 тыс. рублей и в ЗАО — на 0,3%, до 327 тыс. рублей.

Средняя стоимость квартир в мае этого года уменьшилась с 13,8 млн до 13,7 млн рублей, то есть на 0,7%. Сильнее всего упала средняя цена трехкомнатных квартир — на 3,7% до 20,8 млн рублей. За ними следуют студии, которые стали в среднем дешевле на 1,4%, а их стоимость снизилась до 8,4 млн рублей. Средняя стоимость двухкомнатных и однокомнатных квартир понизилась на 1,2% и на 1,1% — до 16,2 млн и 11,6 млн рублей соответственно.

Застройщики взяли паузу на фоне нестабильности — нечто похожее наблюдалось и весной 2020 года, рассказала управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка. По ее словам, когда появляется неопределенность в экономике, связанная со спросом, девелоперы чаще всего замораживают цены или начинают давать скидки для привлечения покупателей. В начале пандемии весной 2020-го цены на время перестали расти, потом скорректировались, а затем возобновили рост только после введения программ субсидирования. Подобное происходит и сейчас, хотя период ценовой стагнации может затянуться, отметила она.

В начале июня директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что средняя стоимость продажи «вторички» в России снизилась на 2% в мае по сравнению с апрелем. Это стало рекордным падением стоимости за последние несколько лет.

Средняя цена продажи вторичного жилья последние несколько лет демонстрировала стабильный рост. Просадка отмечалась лишь в мае 2019 года на 0,4% и в апреле 2022 года на 0,5%. Цены подогревал рекордно высокий спрос на фоне низких ипотечных ставок, который привел к существенному сокращению объема предложения в сегменте готового жилья и выбытию наиболее доступных вариантов, напомнил он.

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