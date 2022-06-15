Сироте из Луганска выделили дорогостоящее лекарство от СМА

Девочка из Луганска получила дорогостоящее лекарство для лечения редкого генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии — от фонда «Круг добра». Годовой курс терапии обойдется примерно в 20 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

«В Ростовской области для терапии редкого заболевания — спинальной мышечной атрофии — обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс терапии стоит около 20 млн рублей», — сообщается на сайте организации 15 июня.

Отмечается, что накануне «Народным фронтом» был собран консилиум, а также необходимые документы для передачи в президентский Фонд «Круг добра».

«Сейчас лекарство передано девочке, она будет получать его свою долгую и, я надеюсь, красивую жизнь. <…> Мы понимаем, что среди эвакуированных бывают дети с самыми разными осложнениями, очень важно найти возможность помочь ребенку и такими дорогостоящими препаратами», — пресс-служба приводит слова представителя ОНФ Юлии Зимовой.

1 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России прошли лечение более 60 тяжелобольных детей из республик Донбасса и Украины. Кроме того, он пояснил, что самые тяжелые пациенты поступают на лечение в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, а также с острыми хирургическими патологиями.

Накануне детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. Всего таких семей в аппарат к Львовой-Беловой обратились уже 1,2 тыс.

30 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. На следующий день Министерство внутренних дел России приступило к оформлению российского гражданства для детей-сирот.