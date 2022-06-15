Захарова заявила о поставках оружия на Украину в нарушение законов стран ЕС

После вступления бывших стран Организации Варшавского Договора (ОВД) в НАТО, которое произошло, несмотря на гарантии западных держав не расширяться на Восток после объединения Германии, советская техника и вооружения, созданные по советским лицензиям, перешли в распоряжение Североатлантического Альянса. Об этом 15 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда ОВД и вслед за ней Советский Союз прекратили свое существование, огромные запасы военной техники остались в распоряжении национальных войск «новых европейцев». Именно их европейцы сейчас отправляют на Украину», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что даже если «моральный, а точнее, аморальный» аспект данного шага оставить за скобками, то обратившись к документам, в частности, «Общей позиции» Совета ЕС 2008/944/ОВПБ от 08.12.2008, которая регулирует экспорт вооружения странами-членами Евросоюза, там сформулированы четкие критерии того, как это должно происходить. И после изучения документа, замечает дипломат, можно заметить, что «происходит интересный казус».

«Страны Евросоюза (ЕС) в принципе не должны поставлять вооружение, в том числе советское, государству, которое применяет, применит или имеет в виду применить его против собственных граждан во внутреннем конфликте. Понятно, зачем это было сделано: чтобы не допустить разжигания гражданских войн в странах — импортерах оружия. Вместе с тем Европейский союз не признает изменение территориальных границ Украины, то есть вопреки сложившимся политико-административным реалиям рассматривает территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как украинские. Выходит одно из двух: либо, поставляя вооружение [Украине], Брюссель признает ДНР и ЛНР (и тогда конфликт перестает быть внутренним конфликтом Украины), либо страны-члены ЕС нарушают основополагающие интеграционные начала», — написала представитель МИДа.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. Он добавил, что по этой причине Украине нужно тяжелое вооружение, и очень быстро.

В тот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она указала, что такие действия приводят к гибели людей.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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