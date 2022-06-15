Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР

В районе Краснополье Донецкой Народной Республики (ДНР) российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом в среду, 15 июня, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Также сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецк, населенных пунктов Павловка, Балаклея, Малая Камышеваха, Червонный Шахтер Харьковской области и Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР)», — заявил Конашенков.

Ракеты воздушного базирования уничтожили авиационную технику Воздушных сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме «Вознесенск» под городом Николаев. Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразили 24 района дислокации солдат ВСУ и их техники — количество уничтоженных за этот промежуток времени украинских военных превысило 300.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель оборонного ведомства.

Также в ходе брифинга сообщалось о том, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удары по трем железнодорожным станциям под Донецком и Днепром. Там находились склады с присланными Западом оружием и боеприпасами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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