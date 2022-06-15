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МИД России осудил осквернение православной часовни в Иерусалиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МИД России осудил осквернение православной часовни в Иерусалиме и призвал власти Израиля расследовать данный инцидент. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в среду, 15 июня.

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В МИД РФ напомнили, что 6 июня около 50 человек проникли в принадлежащую Иерусалимской православной церкви часовню и осквернили ее, сообщается на сайте kp.ru.

«Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных в Святой Земле», — заявила Захарова.

Она призвала израильские власти принять меры по недопущению подобных действий и провести объективное расследование инцидента, передает RT.

Ранее, в ноябре 2021 года в селе Раздольное под Новосибирском неизвестные разгромили церковь. Речь идет о приходе храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Смоленской. При попытке прорваться внутрь вандалы выбили все стекла.

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