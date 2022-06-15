Губернатор Калужской области Шапша рассказал о новых инвесторах в регионе

За период с лета 2021-го по лето 2022 года показатели инвестиций в Калужской области выросли вдвое. Об этом «Известиям» в среду, 15 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, с начала 2022 года реализацию подтвердили 10 инвестиционных проектов, а в ближайшее время одобрят еще две от потенциальных резидентов ТОСЭР «Кондрово».

«В связи с этим большие ожидания с Петербургским экономическим форумом, хотя я бы назвал это не ожиданиями, а итогом серьезной работы. Рассчитываем заключить еще более 10 соглашений, совокупный объем по инвестициям порядка 70 млрд рублей, еще 2,8 тыс. рабочих мест — это почти в два раза превышает итоги нашего участия в форуме в прошлом году», — отметил Шапша.

20 апреля производитель шин и автозапчастей из Германии Continental возобновил производство на расположенном в Калужской области предприятии. Причиной такого решения стали обязанности перед российскими сотрудниками Continental.

3 марта немецкая корпорация Volkswagen Group остановила производственные линии в Калуге и Нижнем Новгороде. Отмечалось, что производство будет приостановлено в Калуге и Нижнем Новгороде до дальнейших распоряжений. Кроме того, компания заявила, что серьезно оценивает свою ответственность перед работниками, пояснив, что им будут выплачивать пособие по неполной занятости.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.