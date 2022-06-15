В Петербурге отреставрируют дома за рекордные 426 млн рублей

Подведомственная профильному комитету Дирекция по ремонтно–реставрационным работам Санкт-Петербурга отреставрирует дома на Васильевском острове за рекордные 426 млн рублей. Об этом 15 июня пишет газета «Деловой Петербург».

По данным системы «Контур.Закупки», эти траты стали самыми крупными за историю дирекции.

Речь в том числе идет о доходном доме Арсения Смирнова, имеющем статус регионального памятника архитектуры. Он находится по адресу 12-я линия В.О., 29/53.

Здание, возведенное в 1911–1912 годах, украшено колоннами, атлантами, львиными масками и другими элементами декора, требующими реставрации. На лепнину фасада, согласно смете, планируется потратить около 250 млн рублей, что составляет более 60% от общего бюджета.

Кроме того, реставрации подлежит соседнее здание дома №51 по Среднему пр., построенное в 1950-х годах. Сейчас в нем располагается общежитие Северо-ападного института РАНХиГС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Доходный дом Арсения Смирнова отреставрируют за 426 млн рублей».