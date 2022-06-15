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В Петербурге отреставрируют дома за рекордные 426 млн рублей

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Фото: citywalls.ru
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Подведомственная профильному комитету Дирекция по ремонтно–реставрационным работам Санкт-Петербурга отреставрирует дома на Васильевском острове за рекордные 426 млн рублей. Об этом 15 июня пишет газета «Деловой Петербург».

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По данным системы «Контур.Закупки», эти траты стали самыми крупными за историю дирекции.

Речь в том числе идет о доходном доме Арсения Смирнова, имеющем статус регионального памятника архитектуры. Он находится по адресу 12-я линия В.О., 29/53.

Здание, возведенное в 1911–1912 годах, украшено колоннами, атлантами, львиными масками и другими элементами декора, требующими реставрации. На лепнину фасада, согласно смете, планируется потратить около 250 млн рублей, что составляет более 60% от общего бюджета.

Кроме того, реставрации подлежит соседнее здание дома №51 по Среднему пр., построенное в 1950-х годах. Сейчас в нем располагается общежитие Северо-ападного института РАНХиГС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Доходный дом Арсения Смирнова отреставрируют за 426 млн рублей».

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