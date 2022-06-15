Экс-наставник «Сочи» Федотов возглавил ЦСКА

Владимир Федотов стал новым главным тренером футбольного клуба ЦСКА. Об этом в среду, 15 июня, говорится на официальном сайте команды.

«Клуб и специалист заключили долгосрочный контракт. Уже сегодня команда под руководством Владимира Валентиновича начнет подготовку к новому сезону на базе в Новогорске», — сказано в сообщении.

Вместе с Федотовым тренерский штаб московского клуба пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, отмечает «Спорт-Экспресс».

55-летний специалист перешел в ЦСКА из «Сочи», в котором проработал 2,5 года. Под его руководством краснодарский клуб в минувшем сезоне завоевал серебряные медали «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Также Федотов известен по работе с «Оренбургом», который поднял в высший дивизион чемпионата России и привел к седьмому месту в сезоне 2018/2019.

Ранее в этот же день ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Алексеем Березуцким и уходе двух его помощников. Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате России и дошел до четвертьфинала Кубка страны.