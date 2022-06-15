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Вице-премьер Абрамченко: в России тестируют замену продуктовой упаковки Tetra Pak

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 15 июня сообщила, что Россия сейчас работает над созданием аналога упаковки TetraPak.

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12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — рассказала Абрамченко в беседе с РБК.

По ее словам, новая упаковка будет экологичной.

27 мая сообщалось, что производители сока и молочники планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки асептической тары. В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а также рассмотреть в качестве альтернативы стеклянные бутылки.

Днем ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что термин «импортозамещение» в российском контексте не самый удачный и звучит несколько унизительно. В качестве альтернативы он предложил определения «технологический суверенитет» и «технологическая независимость».

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