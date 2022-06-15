Вице-премьер Абрамченко: в России тестируют замену продуктовой упаковки Tetra Pak

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 15 июня сообщила, что Россия сейчас работает над созданием аналога упаковки TetraPak.

12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — рассказала Абрамченко в беседе с РБК.

По ее словам, новая упаковка будет экологичной.

27 мая сообщалось, что производители сока и молочники планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки асептической тары. В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а также рассмотреть в качестве альтернативы стеклянные бутылки.

Днем ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что термин «импортозамещение» в российском контексте не самый удачный и звучит несколько унизительно. В качестве альтернативы он предложил определения «технологический суверенитет» и «технологическая независимость».