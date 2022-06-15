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Годовой оборот креативных индустрий Москвы превысил 3,3 трлн рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Годовой оборот креативного сектора экономики Москвы превышает 3,3 трлн рублей. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, fashion-бизнесе, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Причем одновременное развитие разных направлений дает дополнительный — мультипликативный — эффект для всей отрасли. В городе уже сформировались крупные творческие пространства, такие как дизайн-завод «Флакон», центры Artplay и «Винзавод». В прошлом году Москва первой в стране получила национальную премию Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года», — добавила вице-мэр.

Она напомнила, что в столице проходят масштабные события, которые объединяют представителей креативного сообщества страны. Так, с 7 по 10 июля в Парке Горького состоится Российская креативная неделя, а 20 июня стартует первая Московская неделя моды, программа которой помимо показов включает паблик-токи, воркшопы, экскурсии, кинопоказы и концерты. Заявки на участие в ней прислали дизайнеры и бренды из 79 городов России.

В креативном секторе в столице работают более 100 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. По словам Сергуниной, город создает необходимые для развития отрасли условия: совершенствует инфраструктуру, помогает готовить кадры и продвигать продукцию на отечественном и международных рынках. Бизнес также получает финансовую, консультационную и образовательную поддержку.

При департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы создан экспертный совет в области креативных индустрий, который определяет стратегию развития этой области. В него вошли больше 50 профессионалов в сфере кино и анимации, архитектуры и дизайна, издательского дела, музыки, рекламы и других направлений.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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