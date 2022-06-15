Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны ВСУ

Российским пограничникам удалось подавить атаку на контрольно-пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе Курской области после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в 7:30 противник обстрелял пункт пропуска «Крупец». Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — сообщил глава региона Telegram-канале.

Находящийся на границе с Сумской областью Украины российский КПП уже подвергался атаке ВСУ в апреле. Тогда также обошлось без жертв.

При этом 6 июня Старовойт рассказал об обстреле с украинской стороны приграничного села Теткино Глушковского района Курской области. Тогда пострадали мост, а также ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. Кроме того, сгорел один автомобиль, были зафиксированы повреждения на территории сахарного завода.

С 9 июня в Курской области продлен «желтый» уровень опасности, он будет действовать до 22 июня.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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