Каршеринговые машины предложили оснастить алкозамками и регистраторами

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оснастить каршеринговые автомобили алкозамками и системами внутренней и внешней видеофиксации.

Соответствующе предложение он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Как отмечает Крупник, чьи слова приводит RT в среду, 15 июня, каршеринг является проявлением прогресса, с которым не нужно бороться, но необходимо принимать меры в сторону повышения безопасности тих сервисом для пользователей и остальных граждан.

Он подчеркнул, что наличие систем видеофиксации в машинах каршеринга поможет избежать спорных ситуаций при разборе возможных ДТП и других происшествий, пишет сайт aif.ru. Кроме того, это поможет пресечь практику порчи внутренних элементов арендных автомобилей недобросовестными пользователями.

Алкозамки, препятствующие использованию транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, по словам депутата, сведет к минимуму вероятность, что за руль такой машины попадет неадекватный и нетрезвый водитель, который представляет на дороге серьезную опасность, сообщает телеканал «Звезда».

Крупник отметил, что одномоментное внедрение подобных инноваций может повлечь за собой скачкообразное подорожание пользования сервисом. В этой связи, по его мнению, необходимо оснащать парк арендных автомобилей поэтапно в пределах года-двух, сообщает сайт kp.ru.

В апреле этого года депутат Госдумы Виталий Милонов также выступил с предложением устанавливать в каршеринговых машинах алкозамки во избежание аварий с участием таких автомобилей.

В марте в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что с начала 2022 года на столичных дорогах по сравнению с прошлым годом на 21% уменьшилось количество дорожных аварий с участием автомобилей каршеринга. Количество пострадавших в таких происшествиях уменьшилось на 24%.