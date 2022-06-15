В Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского вернуть регион

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой заявления президента Украины Владимира Зеленского о возращении региона в состав страны.

В беседе с «РИА Новости» в среду, 15 июня, Стремоусов заявил, что Херсонская область окончательно освобождена от фашистского киевского режима.

«Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов», — приводит его слова сайт kp.ru.

Стремоусов также назвал регион исконно русской землей, которая в ближайшее время станет российским регионом — референдум пройдет уже в 2022 году, отмечает телеканал «360». По его словам, украинский президент вел и продолжает вести антинародную и антиукраинскую политику, пишет НСН. Он подчеркнул, что его действия привели к конфликту.

«Зеленский — неадекватный человек, потому что планирует бороться до последнего украинца. Каждые его заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чем не повинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали», — сказал Стремоусов.

14 июня в Telegram-канале президента Украины появилось видеообращение, в котором Зеленский сообщил, что власти страны планируют установить контроль над Крымом, Донбассом, освобожденной территорией Харьковской области, Херсонской и Запорожской областями, пишет RT.

В конце мая стало известно, что население Херсонской области хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В тот же день первые российские паспорта также получили жители Мелитополя Запорожской области.

В это же время в Херсонской области заработал крымский мобильный оператор. Как рассказал тогда Стремоусов, уже можно дозвониться из России к регион на номера с кодом «+7», отмечает телеканал «Звезда». Он подчеркнул, что в продажу уже поступили SIM-карты мобильной связи.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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