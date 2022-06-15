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Источник узнал о возможном закрытии польской «дочки» «Спортмастера»

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Группа компаний «Спортмастер» может закрыть принадлежащую ей в Польше сеть продажи спортивных товаров Go Sport. Об этом 15 июня сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что такое решение может быть принято из-за международных санкций. По данным источника, «Спортмастер» заплатил за Go Sport в 2019 году около €40 млн.

Как пишет газета, 27 апреля польские власти внесли Go Sport в санкционный список наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. Все счета ритейлера в стране были сразу же заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись. После этого главе МВД Польши Мариушу Каминскому, было направлено письмо от 800 подписантов с просьбой исключить Go Sport из санкционного списка по причине «контрпродуктивности» блокировки.

При этом в мае управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши даже одобрило передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Но продажа так и не состоялась, пояснил источник издания.

«Коммерсантъ» добавил, что другие работавшие в Польше российские и также оказавшиеся под санкциями российские компании — интернет-магазин Wildberries и парфюмерно-косметический холдинг Faberlic — уже закрыли свои подразделения в стране.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях к компании, владеющей сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер».

Так, на три года в отношении предприятия ввелись ограничения торговых операций, полное прекращение транзита и перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы страны, а также приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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