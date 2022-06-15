Диетолог рассказала о полезной замене мороженому

Диетолог Елена Соломатина назвала 15 июня сорбеты и замороженные фрукты полезной альтернативой мороженому.

«Домашнее мороженое собственного производства и сорбеты — отличная замена покупному эскимо и пломбиру. Замороженные фрукты тоже очень хороший вариант. Я рекомендую взять банан, очистить и разрезать пополам, воткнуть палочку, погрузить в растопленный шоколад, обвалять в мелких дробленых орешках и поместить в морозилку», — цитирует ее «Вечерняя Москва».

Она отметила, что такое мороженое можно приготовить и из любых других фруктов. Из них также можно приготовить сорбет. Для этого необходимо сделать пюре из любых фруктов и поставить получившуюся массу на несколько часов в холодильник. Также диетолог посоветовала сделать мороженое из йогурта и фруктов. По ее словам, это отличный аналог пломбиру из магазина.

«Добавьте в йогурт взбитые ягоды, порезанные на мелкие кусочки фрукты или орехи и поставьте в морозильную камеру. Такое мороженое будет намного полезнее и менее вредным для фигуры», — рассказала Соломатина.

6 июня врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Студеникина дала рецепт летнего напитка, который может стать полезной альтернативой газировке. Так, она советует смешать питьевую воду с кусочками очищенного свежего огурца, дольками лимона с кожицей, тертым корнем имбиря и листиками мяты и настоять в холодном месте в течение нескольких часов.