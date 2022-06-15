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Абрамченко заявила об отсутствии препятствий для вывоза зерна с Украины

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Фото: REUTERS/Vincent Mundy
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Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, в том числе и из подконтрольных РФ территорий. Более того, готова оказать всестороннюю помощь в решении данного вопроса в Мелитополе и Бердянске, заявила в среду, 15 июня, вице-премьер Виктория Абрамченко.

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«Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — рассказала политик в интервью РБК.

В настоящий момент, по словам Абрамченко, идет экспорт из крымских портов Керчь и Севастополь, однако вокруг одесского порта водная территория остается заминированной. Поэтому Россия не имеет к этому никакого отношения, а те, кто обвиняет ее в создании продовольственного кризиса, «перегибают палку», подчеркнула вице-премьер.

Она также указала на нарушение «привычного хода вещей» в мировой экономике из-за введения санкций западными странами в отношении РФ.

Тема вывоза зерна с территории Украины стала актуальнее на фоне заявлений ООН и ряда экспертов о возможном продовольственном кризисе. Так, из-за минирования украинскими националистами портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Кроме того, аналитики предупредили, что на фоне роста цен на энергоносители и нехватки удобрений, которые возникли после введения антироссийских санкций, урожай в Европе и мире в целом в этом году будет значительно ниже.

Позицию России по мерам преодоления кризиса поставок зерна на мировой рынок также высказал 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу, который заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил о готовности РФ сделать всё, что в ее силах, чтобы мировое сообщество избежало голода.

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