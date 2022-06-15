В Госдуме считают необходимым сохранить в ДНР смертную казнь

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) было бы правильно сохранить смертную казнь, особенно в условиях нынешней ситуации.

«Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин также рассказал, что на прошлой неделе в Госдуме состоялась встреча с делегацией парламента ДНР, в ходе которой обсуждались вопросы «гармонизации законодательства двух государств».

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. В течение месяца они могут подать апелляцию на решение суда.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

После вынесения приговора, Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

12 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования приговоренных иностранных наемников.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».