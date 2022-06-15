Посол Антонов: заявление Пентагона о поставке боевикам Украины РСЗО HIMARS вызывает обеспокоенность

О намерении США усилить эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии планов урегулировать проблему мирным путем свидетельствуют озвученные Пентагоном заявления о поставках в страну реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое мнение 14 июня выразил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», — приводят слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

Дипломат напомнил, что заявления Штатов о поставках оружия на Украину прозвучали как раз накануне встречи США с союзниками, где планируется обсуждение военной поддержки Киева.

Антонов считает, что Америка так ослеплена идеей победить Россию «на поле боя руками украинцев», что отказывается видеть расправы боевиков над жителями Донецка с помощью оружия, поставляемого с Запада.

Посол напомнил, что в столице Донецкой Народной Республики (ДНР) целями неонацистов стали роддом, городской рынок и спальные районы, где «даже близко нет российских военных сил и средств».

Анатолий Антонов предложил правительству Штатов перестать стравливать братские народы и не потворствовать геноциду русскоязычного населения.

1 июня Соединенные Штаты Америки одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км. При этом было поставлено условие, что оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию. Он также указал на то, что Украина уже переходит все рамки приличия в своих требованиях поставок оружия.

Западные страны начали усиливать поставки оружия на Украину после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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