Bloomberg узнало о влиянии санкций против России на пенсионные фонды США

Американская инвестиционная компания Pimco предупредила министерство финансов США о возможных убытках местных пенсионных фондов на фоне санкций США против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во владении Pimco находятся активы на $1,8 млрд. Компания отметила, что фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим предприятиям придется списывать российские вложения.

Также в сообщении отмечается, что стремление властей США добиться технического дефолта России позволит Москве оставить себе валютные резервы, которые РФ потратила бы на выплаты западным кредиторам по долговым обязательствам.

Накануне американский политический аналитик Джеймс Дор заявил, что власти США заблуждались в оценке состояния экономики России и допустили ошибку, посчитав, что президент РФ Владимир Путин блефует. Он отметил, что рубль становится самой надежной валютой в мире, а Москва побеждает в экономическом противостоянии.

Аналитик сравнил российскую экономику с немецкой и японской и выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с Москвой может привести к переустройству всего глобального рынка.

Ранее, 13 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия — слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам. Он отметил, что экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время пандемии коронавируса совершили огромное количество ошибок. Теперь же, по его словам, ошибки усугубились той экономической войной, которую недружественные страны начали против России.

Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.