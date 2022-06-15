Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Bloomberg узнало о влиянии санкций против России на пенсионные фонды США

Bloomberg: пенсионным фондам США грозят убытки от санкций против России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская инвестиционная компания Pimco предупредила министерство финансов США о возможных убытках местных пенсионных фондов на фоне санкций США против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во владении Pimco находятся активы на $1,8 млрд. Компания отметила, что фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим предприятиям придется списывать российские вложения.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ

Также в сообщении отмечается, что стремление властей США добиться технического дефолта России позволит Москве оставить себе валютные резервы, которые РФ потратила бы на выплаты западным кредиторам по долговым обязательствам.

Накануне американский политический аналитик Джеймс Дор заявил, что власти США заблуждались в оценке состояния экономики России и допустили ошибку, посчитав, что президент РФ Владимир Путин блефует. Он отметил, что рубль становится самой надежной валютой в мире, а Москва побеждает в экономическом противостоянии.

Аналитик сравнил российскую экономику с немецкой и японской и выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с Москвой может привести к переустройству всего глобального рынка.

Ранее, 13 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия — слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам. Он отметил, что экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время пандемии коронавируса совершили огромное количество ошибок. Теперь же, по его словам, ошибки усугубились той экономической войной, которую недружественные страны начали против России.

Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022