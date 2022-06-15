Шесть человек стали жертвами последствий дождей в Сальвадоре

Шесть человек погибли из-за сильных ливней, начавшихся в Сальвадоре в конце мая и усилившихся в начале этой недели. Об этом во вторник, 14 июня, сообщило telesurtv.

Известно, что три человека в муниципалитете Сантьяго-Нонуалко в центральном департаменте Ла-Паса стали жертвами оползня в районе автомагистрали.

Всего сообщается о 54 оползнях на территории страны. В результате чего были отрезаны 74 дороги, обрушились 19 домов и поднялась вода в двух реках. Кроме того, произошло обрушение моста Эль-Гуахе в департаменте Усулутан.

Власти государства предупреждают о сохраняющейся опасности. Дожди усилятся в центральных и восточных районах страны.

В настоящий момент экстренные службы устраняют последствия удара стихии.

Ранее, 12 июня, в Мексике в столичном округе Бенито-Хуарес частично обрушилась крыша супермаркета после сильного дождя. По данным управления Мехико по чрезвычайным ситуациям, верхняя часть строения не выдержала тяжести осадков. Пострадавших нет. В большинстве районов города выпал град, сменившийся ливнем, что привело к многочисленным подтоплениям и осложнило ситуацию на дорогах.