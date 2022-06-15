Украинские военные выпустили 10 снарядов по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска обстреляли 15 июня поселок городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 06:00 (время совпадает с мск). Украинские военные выпустили в сторону населенного пункта 10 снарядов калибром 122 мм.

До этого обстрел Гольмовского был зафиксирован во вторник в 22:45. Украинские войска тогда выпустили 10 снарядов такого же калибра.

14 июня при обстреле Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.

13 июня после массированной атаки украинских войск на Донецк глава ДНР Денис Пушилин обратился за помощью к России для противодействия обстрелам. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани». Он указал, что под огнем, помимо Донецка, сейчас находятся другие города и населенные пункты республики.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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