Девочку-сироту из ЛНР с редким заболеванием обеспечили лечением в Ростовской области

Девочка-сирота из Луганской Народной Республики (ЛНР), болеющая спинальной мышечной атрофией, получила лечение в Ростовской области при поддержке «Народного фронта» и фонда «Круг добра».

Как рассказала сама Вика, она осталась без родителей и сестры, после чего оказалась в больнице.

«Я там пробыла неделю, и мне предложили приемную семью. Я с ними познакомилась, пообщалась, и они меня забрали. Потом попала в Луганский приют, где пробыла полгода, а оттуда меня отправили в Стахановский приют на летние каникулы. А после я попала в детский дом», — поделилась девочка.

Как она рассказала, заболевание сначала стало проявляться изменением походки, после чего она стала чувствовать тяжесть в руках и ногах. Сейчас она не чувствует болей, но ее одолевает слабость.

Перед тем как вручить лекарство, девочку осмотрел врач. Она узнала о ее самочувствии, выяснила, не болит ли голова, есть ли головокружения, а также попросила сделать несколько несложных движений.

«У Виктории диагностировано заболевание — спинально-мышечная атрофия. Это заболевание, поражающее нервную систему, когда повреждаются двигательные функции. Сейчас мы все видели Викторию, у которой нарушена походка. Это минимальное проявление, которое со временем без лечения будет прогрессировать и в последующем она не сможет самостоятельно передвигаться, потом сидеть, стоять, и, как худший вариант, она не сможет глотать, пить, есть, дышать. Препарат, который она получила, направлен на терапию, лечение, для того чтобы описанные мною симптомы не прогрессировали», — отметила заместитель главврача ЦГБ города Азов Людмила Руденко.

Российские врачи продолжают оказывать жителям Донбасса необходимую медицинскую помощь во время спецоперации по защите региона. Так, 15 июня российский медотряд воздушно-десантных войск начал оказывать помощь жителям ЛНР. Они ведут поликлинический прием граждан, в том числе детей. Обратившимся к российским медикам гражданам ежедневно предоставляются консультации врачей. В экстренных случаях, если пациенту необходима операция, ее проводят на базе отряда.

Кроме того, 30 мая группа медиков из Ленинградской области отправилась в Донбасс для того, чтобы оказывать экстренную помощь пациентам местных медучреждений. Также они привезли своим коллегам лекарства и оборудование. Врачи пробудут в регионе до конца июня.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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