Лаврентьев заявил об окончании трансграничного механизма помощи Сирии

Москва считает, что настало время для окончания трансграничного механизма помощи Сирии. Об этом в среду, 15 июня, заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев в Казахстане в начале переговоров в «астанинском формате».

«Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм (трансграничной помощи. — Ред.) действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск», — указал он.

Лаврентьев также подчеркнул, что все обязательства Запада по реализации проектов восстановления, данные еще год назад, выполнены не были.

«В этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма», — отметил спецпредставитель российского лидера по Сирии.

По его словам, возможна и выработка новых механизмов.

В Нур-Султане 15–16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) «астанинского процесса» по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции САР, а также ООН.

Ранее, 29 мая, газета The New York Times написала, что западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совете Безопасности ООН о сохранении единственного оставшегося в Сирии гумкоридора на контрольно-пропускном пункте Баб аль-Хава, чтобы добиться уступок по западным санкциям в связи с ситуацией вокруг Украины.

По данным издания, США и другие страны в Совбезе ООН намерены направить Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать переход. Однако, как считают журналисты, нет никаких гарантий, что российские власти к этому прислушаются.

Очередное голосование по вопросу о работе гумкоридора должно состояться в Совбезе ООН в июле.

Трансграничные пункты по доставке гумпомощи действовали в Сирии с 2014 года. По мере того как сирийская армия возвращала контроль над территорией страны, Дамаск и Москва предложили свернуть работу погранпереходов, чтобы помощь доставлялась не через территорию третьих стран, а непосредственно через сирийские районы.