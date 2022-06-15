Лаврентьев обвинил США в продолжении грабительской деятельности в Сирии

США под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) продолжают заниматься грабительской деятельностью на северо-востоке Сирии. Об этом в среду, 15 июня, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в Казахстане в начале переговоров «астанинского формата».

По его словам, очень важно рассмотреть вопрос о незаконном американском присутствии на северо-востоке Сирийской Арабской Республике (САР) под предлогом борьбы с террористами.

«На самом деле американские подразделения, которые там находятся, в основном занимаются охраной нефтяных месторождений, обеспечивая разграбление фактически сирийского национального достояния», —подчеркнул он.

Ранее, 9 мая, президент США Джо Байден еще на один год продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии. Как утверждается в заявлении, действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

Из заявления следует, что Соединенные Штаты призывают власти Сирии и их сторонников прекратить «насильственную войну против собственного народа, ввести общенациональное прекращение огня, содействовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и вести переговоры о политическом урегулировании в стране».

При этом вооруженное противостоянии между Сирией и международной коалицией во главе с США продолжается. Так, в январе текущего года стало известно, что коалиция нанесла удары по огневым позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, объяснив это самообороной. В пресс-службе отметили, что коалиция «оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать всё возможное для защиты этих сил», поскольку ненаправленные атаки несут угрозы гражданскому населению Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.