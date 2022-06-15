Лаврентьев спрогнозировал эскалацию напряженности в Сирии из-за спецоперации Турции

Спецоперация Турции в Сирии может спровоцировать эскалацию напряженности в регионе. В этой связи Москва рекомендует Анкаре урегулировать ситуацию мирным путем, о чем в среду, 15 июня, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы считаем, что это было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — приводит его слова ТАСС.

Лаврентьев добавил, что в ходе переговоров по Сирии, которые пройдут в Нур-Султане 15–16 июня, Россия будет призывать турецких коллег воздержаться от этого шага и решать вопросы путем диалога между сторонами, чему Москва готова оказать «всяческую поддержку».

В столице Казахстана 15–16 июня состоится встреча сторон «астанинского процесса». В ней будут участвовать делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. Наблюдателями выступят делегация ООН во главе с главным сотрудником по политическим вопросам офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Роберта Данна, делегация от Иордании, представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

О неодобрении Россией военной операции Вооруженных сил Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии 8 июня написала газета Hürriyet со ссылкой на источник. В ходе переговоров с РФ была приостановлена подготовка к операции в районе Айн-Исса, расположенной на окраине сирийского города Ракка.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. Он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Турецкий лидер также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с тревогой восприняла заявление Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии. При этом дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В их результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.