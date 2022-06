WP рассказала о переговорах оборонной компании США по покупке шпионского ПО Pegasus

Американская оборонная компания L3Harris ведет переговоры с израильской NSO Group о приобретении шпионского ПО Pegasus. Об этом 14 июня рассказала газета The Washington Post (WP).

Как рассказало издание, L3Harris заинтересовалась скандально известной программой и начала переговоры с ее создателями, но столкнулась со значительными трудностями из-за санкций, которые правительство США наложило на NSO Group.

Более того, Белый дом обеспокоен переговорами L3Harris и выступает против обхода последней ограничений по экспортному контролю, так как, по мнению Вашингтона, сделка с NSO Group может угрожать национальной безопасности страны.

«Правительство США выступает против попыток иностранных компаний обойти меры экспортного контроля или санкции США. Любая американская компания, особенно получившая разрешение на оборону США, должна знать, что сделка с иностранным юридическим лицом, включенным в список юридических лиц, не приведет к автоматическому удалению указанного юридического лица из списка юридических лиц», — приводит газета заявление представителей Белого дома.

Американская контрразведка опасается сделки, так как NSO Group непосредственно связана с правительством и разведкой Израиля, которые не входят в круг «доверенных лиц» в плане взаимодействия со спецслужбами США. Кроме того, представители американской общественности опасаются, что приобретение L3Harris Pegasus поставит под угрозу гражданские свободы в стране, так как основными потребителями нового ПО станут не спецслужбы, а полицейские управления.

«Сомнительно, чтобы самые элитные разведывательные службы, такие как ЦРУ, АНБ и [британский] GCHQ, доверяли этой технологии в своих наиболее секретных операциях. Так где же будет большой рынок? Я боюсь, что логичными потребителями являются полицейские управления США. Это было бы беспрецедентной угрозой нашим гражданским свободам», — поделился своими опасениями старший научный сотрудник Citizen Lab, филиала Школы глобальных отношений и государственной политики Мунка Университета Торонто Джон Скотт-Рейлтон.

Скандал вокруг шпионского ПО Pegasus от компании NSO Group начался в июле 2021 года, когда расследование НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран установило факт слежки с помощью ПО за более чем 50 тыс. человек из более чем 50 стран, включая политиков, бизнесменов, правозащитников и журналистов. Жертвами слежки, по данным расследования, стали 65 руководителей предприятий, более 600 политиков и правительственных чиновников, журналисты из CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times и Al Jazeera, а также несколько глав государств и премьер-министров.