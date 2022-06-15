«Известия» показали работу материально-технического обеспечения в Донбассе

Российские военнослужащие тыла непрерывно готовят еду, а также ремонтируют и заправляют технику. Подразделения организовывают для бойцов баню и прачечную, передает телеканал «Известия». Всем необходимым наши бойцы обеспечены в полной мере. Уже утром на складе готово более полтонны продуктов. Меню оставлено так, что содержит в себе необходимые жиры, белки, углеводы и калории.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.