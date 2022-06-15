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Премьер-министр ДНР пообещал сохранить прежний состав правительства

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Состав правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) не будет меняться после назначения нового премьер-министра Виталия Хоценко, о чем стало известно в среду, 15 июня.

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«На первом этапе добавили одного вице-премьера, передали ему всю инфраструктуру, весь строительный блок, чтобы он максимально сфокусировался на этом. Если потребуется, будем принимать решения кадровые по замминистрам, по министрам, а пока в настоящий момент работаем действующей командой, чтобы не терять время», — поделился Хоценко планами с ТАСС.

Также 14 июня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Хоценко заместителем руководителя Государственного комитета обороны ДНР, который возглавляет глава республики, сообщается на сайте ее правительства.

8 июня Пушилин назначил Хоценко председателем правительства ДНР. До этого депутаты народного совета республики одобрили его назначение. Постановление было принято на внеочередном пленарном заседании.

Ранее он занимал пост директора департамента региональной и промышленной политики и проектного управления Минпромторга России, с 2013 по 2019 год был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

В этот же день Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Таким образом, от должности председателя правительства ДНР был освобожден Александр Ананченко. При этом отправленному в отставку правительству ДНР поручено исполнять свои обязанности до формирования нового.

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