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Блинкен пообещал поддержать Украину в территориальном вопросе

Блинкен высказался по поводу территориальных уступок со стороны Украины
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Фото: TASS/Zuma
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Вопрос о территориальной целостности и будущем Украины всецело зависит от народа и руководства этой страны, заявил в интервью телеканалу PBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Будущее Украины зависит от самих украинцев. Это зависит от украинского народа, и в конечном счете эти решения будут приниматься его демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Он должен будет определить, что лучшим образом отвечает интересам его страны, его народа, а мы поддержим это. <…> Мы решительно поддерживаем это право и будем надеяться, что украинцы сами решат, что отвечает их интересам», — приводятся слова госсекретаря США в расшифровке интервью на сайте Госдепартамента.

Блинкен также отметил, что несколько недель назад министр обороны США Ллойд Остин собрал группу из примерно 40 стран в немецком Рамштайне, чтобы убедиться в снабжении Украины всей необходимой поддержкой и помощью.

«Эта группа стран работает каждый божий день, чтобы убедиться, что всё идет как надо. Конечно, на передовой, на поле боя происходят колоссальные страдания. Украинцы чувствуют это, они страдают от этого. И мы глубоко сочувствуем им. Но мы также работаем 24/7, чтобы убедиться, что они получают то, что им нужно», — сказал он.

1 июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

В ответ на недовольство России госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сослался на обещания украинского правительства отказаться от использования HIMARS для нанесения ударов по территориям РФ.

5 июня президент России Владимир Путин сообщил, что в решении США поставить Украине новые системы залпового огня нет ничего нового. По его мнению, «вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения» преследует только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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