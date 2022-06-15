В Великобритании рассказали об обвинении мужчины в шпионаже в пользу Москвы

В Великобритании был задержан 40-летний мужчина, предположительно россиянин, подозреваемый в работе якобы на российскую разведку. Об этом 14 июня сообщила газета The Sun.

Мужчина был задержан в лондонском аэропорту Гатвик при попытке покинуть территорию страны, передает издание. Арест произведен совместно силами британских Службы безопасности (MI5) и Командования по борьбе с терроризмом (SO15), после чего мужчина был доставлен в полицейский участок Хаммерсмит на западе английской столицы. Отмечается, что подозреваемого задержали в соответствии с британским законом о государственной тайне по пункту о шпионаже и диверсиях.

Личность и место, куда собирался лететь задержанный россиянин, не уточняются.

27 апреля Польское телевидение сообщило о задержании российского и белорусского граждан по подозрению в якобы разведке в пользу России. Задержанным инкриминируются сбор информации о воинских частях, штатном расписании и частях союзных войск.