СК предъявил обвинение украинскому морпеху за попытку убить пленного прапорщика ДНР

Следственный комитет России (СК РФ) предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Евгану, который признал вину в попытке убийства пленного прапорщика Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 15 июня, рассказал его адвокат Игорь Вагин.

«Следователи накануне предъявили Евгану официальное обвинение в рамках уголовного дела о незаконных методах ведения войны, возбужденного ГСУ СК РФ. Вину мой подзащитный полностью признает и раскаивается в содеянном», — рассказал Вагин ТАСС.

Обвиняемый по делу о жестоком обращении с солдатом армии ДНР Евган раскаялся в содеянном на очной ставке с прапорщиком и дал признательные показания.

Евган назвал свой поступок зверским и попросил прощения у потерпевшего — военнослужащего ДНР, которому удалось выжить после издевательств в плену украинских морпехов.

Следственный комитет РФ расследует более 1 100 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и националистов. Число потерпевших превышает 75 тыс. человек, среди них около 13 тыс. несовершеннолетних.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

Коллега Евгана по службе в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ Константин Кабанов в мае рассказывал, что их руководство нарушило свои обещания прислать помощь украинским солдатам на заводе «Азовмаш» и бросило их на произвол судьбы. Группа военных забаррикадировалась на комбинате и осталась почти полностью без снабжения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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