«Известия» показали применяемые националистами Украины для обстрела Попасной снаряды

Город Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР) освобожден от неонацистов более месяца назад, однако боевики Украины продолжают обстреливать его разрывными снарядами с металлическими дротиками. К применению в гражданской застройке они запрещены, у России их на вооружении нет, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Вот такое примитивное бомбоубежище не вполне спасает от осколков, которые летят с улицы. Вход весь в следах от попаданий металла», — показал журналист.

По его словам, гаубицы, «Грады», «Ураганы», американские «подарки» по ленд-лизу и польские минометы, боеприпасы которых не свистят, когда прилетают, были использованы при обстреле города. По жилому району применили также снаряды с флешеттами — тысячами дротиков, каждый из которых может пробить человека от головы до спины.

Флешетты известны с Первой мировой войны. Ракеты, начиненные ими, применяют по живой силе противника. Во многих странах они запрещены международными конвенциями.

Как рассказал местный житель, кассеты и несколько залпов с минами прилетают постоянно. Их закидывают с лесополосы. Потом — тишина, а к вечеру еще могут закинуть кассеты или фосфор.

Фосфорные снаряды оставляют страшные ожоги на теле человека. Их нельзя потушить водой. Украина будто окончательно перестала различать гражданское население и военных. В ход идет всё, чем можно снести город до основания, хотя и сейчас повсюду руины, отмечает корреспондент.

«Это скелет от системы «Ураган», кассетный с боеприпасами. Направление — Камышеваха, с Камышевахи прилетело. Это всё с этой недели прилетает, каждый день. И в основном целятся по жилым кварталам. Те немногочисленные гражданские, которые остались, постоянно страдают», — рассказал «Известиям» военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Рыжий.

14 июня военный корреспондент «Известий» снял видео работы российской авиации в городе Попасная. Вертолеты и самолеты российских Военно-воздушных сил летают над городом на низкой высоте. Истребители сбрасывают боеприпасы на позиции ВСУ, о которых заранее получены данные.

13 июня житель города Попасная показал корреспонденту телеканала «Известия» подвал, где он три месяца укрывался от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в подвале не всегда можно было спастись от осколков — на входе видны иссеченные ими стены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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