Глава «Ростеха» Чемезов спрогнозировал дальнейшее взаимодействие России с мировыми партнерами

Предательство Запада не повод для самоизоляции, у России остаются партнеры в других регионах мира. Развитие страны должно проходить в координации с другими государствами. Об этом в среду, 15 июня, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать всё своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — отметил он в статье для РБК.

По его словам, разрыв двусторонних отношений с Россией инициируется против воли иностранных партнеров и приносит им колоссальные убытки, и всё потому, что «так решили власти США и союзных стран».

Глава «Ростеха» добавил, что в итоге существующие экономические и политические институты Запада своими действиями дискредитировали себя не только в масштабах одной страны, но и всего мирового сообщества, воссоздав беспрецедентную ситуацию в отношении РФ.

Государства Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса, ставшие ответом на обострение ситуации в регионе и обращение руководства ДНР и ЛНР о помощи к России. С их помощью западные страны пытаются политически и экономически изолировать Россию, о чем, в частности, представители стран G7 говорили на встрече 14 мая.

14 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы России по реагированию на новые вызовы, связанные с попытками Запада изолировать ее, заявил, что суверенность России не равна ее изоляции. По его словам, Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

До этого, 26 мая, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед, и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.