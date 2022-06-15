Иностранные журналисты посетили Бердянск и Мелитополь

Большая группа журналистов прибыла в Бердянск и Мелитополь, чтобы оценить обстановку. Вместе с иностранными коллегами в среду, 15 июня, в перечисленных городах побывала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Иностранную делегацию в Бердянске встретили с гостеприимством. Журналисты из разных стран мира выходят на главную набережную и отправляются на пляж. Накануне представители СМИ побывали в катакомбах «Азовстали». Там они видели совершенно другую картину. Мирный Бердянск с размеренной курортной жизнью совершено не напоминает город, который описывают западные СМИ.

«Западная картинка всё время одна и та же — какая Россия плохая. Есть такой дисбаланс. Из России ничего [из подобных новостей] нет. Если кто-то говорит хоть чуть-чуть объективно про Россию, его сразу критикуют. Я хотела побывать на освобожденных территориях. Увидеть, как люди живут», — поделилась впечатлениями японский журналист Асука Токуяма.

В городе, как и на других освобожденных территориях, много желающих получить российское гражданство. Паспортный стол работает в напряженном режиме. Многие хотят быть в числе первых, кто получит документ.

«Счастливы теперь, конечно. Быть частью России. Наконец-то разговаривать на русском языке. Никого не бояться. Чтобы будущее поколение наше училось на русском языке», — говорит жительница Бердянска Алиса.

Бердянск освободили без единого выстрела. В знак благодарности российским военным горожане хотят установить памятник. Он так и будет называться: «Российскому солдату-освободителю». Глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко рассказал, что жители города сами предложили эту инициативу.

Представители иностранных СМИ посетили и заводы. В их числе и сталелитейный, где уже запустили все цеха. Блогер из США Джон Марк Дуган возмутился, что в город не приезжают западные журналисты для объективной оценки ситуации.

«Здесь вообще нет западных журналистов. Верно? Почему? Да потому, что они просто не хотят сообщать о том, что здесь происходит. Они обязаны сообщать о том, что им диктует украинское правительство. И точно так же меня в Киев никогда не позовут работать потому, что там я напишу всю правду, которую увижу. И это будет для властей Украины большой проблемой, ведь они так привыкли врать всем вокруг», — сказал Дуган.

Затем журналисты переместились в Мелитополь — город машиностроителей и крупнейший сельскохозяйственный регион. После того как делегация увидела урожай пшеницы, который вот-вот должны убрать, многих заинтересовал вопрос экспорта. Прежние трейдеры сами отказываются работать с запорожскими фермерами, но при этом спекулируют на ситуации и обвиняют Россию в продовольственном кризисе.

«На сегодня мы осуществляем поставку черешни. В будущем это овощи и фрукты. Мы очень быстро организовали поставки нашей продукции на территорию Российской Федерации. Это первое, что почувствовали наши граждане», — рассказал представителям СМИ и.о. главы военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

13 июня большая группа иностранных журналистов прибыла на завод «Азовсталь» в Мариуполе. Они осмотрели бункеры предприятия, где прятались боевики украинской радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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