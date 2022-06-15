Эвакуированные из примыкающих к «Азоту» районов люди рассказали о жизни под обстрелами

Более 60 человек эвакуировали из примыкающих к комбинату «Азот» районов Северодонецка. Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин поговорил с теми, кто вырвался из-под обстрелов.

«Сейчас идет эвакуация мирных граждан. Всего 64 человека. Вот все уместились в машину с вещами, их отвезут в Старобельск», — рассказал журналист.

Местные жители сообщили, что в подвалах прятались с начала апреля, а некоторые — с середины марта. После нескольких месяцев, проведенных в подвале, людям не верится, что скоро они окажутся в безопасности.

«Мы с подвала школы. Нас там очень много, и стреляли украинцы по школе. В школе размещали пушки, гаубицы», — рассказала одна из жительниц Северодонецка.

«Они несколько раз пытались там уместиться. Мы всё пытались объяснить, что нас там много. Места не хватит. Они шастали по школе и искали, где укрыться», — добавила Светлана Варова.

В одной из многоэтажек после ударов боевиков Украины уцелело всего несколько квартир, остальные полностью выгорели. Пришлось спуститься в подвал.

«Горело три дня. Мина влетела, со всех сторон только пыль осталась. Так еще 10 раз попало. Вон мужчину возле нас убило. Разорвало. Пальцы поотрывало. Так каждый день», — вспоминали жители дома.

Скапливаться опасно даже во дворе. Неонацисты нацеливают свои орудия на тех, кто решил уехать из города, отправился за гуманитарной помощью или пошел за водой к скважине. За водой или за гуманитарной помощью люди идут рано утром, так как обстрелы с украинских позиций в это время реже. В остальное приходится укрываться в подземельях. По подвалам сейчас живут сотни мирных жителей. Некоторые на поверхность вообще не выходят: слишком опасно.

За последние три дня эти луганские бойцы вывезли из-под обстрелов в безопасные районы почти 800 мирных граждан — в первую очередь раненых, пожилых, семьи с детьми.

«Всех вывозим. С той стороны они выходят. Они их выпускают, я так понимаю, или они прорываются сами. Работаем с ними, общаемся, отсеиваем подозрительных личностей», — пояснил военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Клим.

Людям, живущим в укрытиях, привозят гуманитарную помощь. На этот раз луганские военнослужащие доставили продукты и бензин для генератора. Из скважины здесь качают воду и обеспечивают весь микрорайон.

14 июня во время эвакуации в Старобельск жители Северодонецка рассказали, как украинские военные издевались над мирным населением города в ЛНР. Украинские националисты вытаскивали людей прямо из подвала для издевательств и проверяли паспорта.

Накануне замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Северодонецк фактически блокирован после того, как 12 июня ВСУ подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском. По его словам, украинские военные лишились возможности покинуть город.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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