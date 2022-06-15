В минфине США заявили, что обеспокоены избыточными санкциями против РФ

Соединенные Штаты выражают озабоченность излишним использованием антироссийских санкций. Такое заявление во вторник, 14 июня, во время слушаний в конгрессе сделал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В частности, Вашингтон беспокоят растущее негативное влияние ограничительных мер на экономику западных стран и прогрессирующая инфляция.

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время <спецоперации РФ>», — отметил чиновник. Трансляцию вел канал C-SPAN.

Ранее в этот день американский политический аналитик Джеймс Дор заявил, что власти США заблуждались в оценке состояния экономики России и допустили ошибку, посчитав, что президент РФ Владимир Путин блефует. По его словам, рубль становится самой надежной валютой в мире, а Москва побеждает в экономическом противостоянии. Аналитик сравнил российскую экономику с немецкой и японской и выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с РФ может привести к переустройству всего глобального рынка.

Накануне турецкое издание Star Gazete опубликовало статью, в которой указало, что планы западных стран поставить экономику РФ в затруднительное положение с помощью санкций «рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа».

Тогда же, 13 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия — слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам.

Путин 12 мая сообщил, что РФ успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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